數據顯示美就業市場正在降溫 歐股收高

（法新社倫敦29日電） 美國勞工部今天公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示美國就業市場正在降溫，沒有給予美國聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的理由，歐洲股市今天應聲收高。

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根據JOLTS就業報告，7月職缺數比6月減少約34萬個至883萬個，低於市場預期的950萬，也比修正後前值916.5萬少，寫下2021年3月以來最低。

這份報告為美國本周將公布的一系列重要數據打頭陣。美國本周還將公布聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），以及就業創造和工廠活動等數據。

美國經濟評議會（The Conference Board）今天也公布美國8月消費者信心指數，消費者信心意外下滑，從前值114（經修正）降至106.1，低於市場預期的116。這應可讓9月將集會的聯準會決策官員放心，他們的措施已收到成效，不用急着進一步升息。

倫敦FTSE 100指數上漲126.41點或1.72%，收在7464.99點。

法蘭克福DAX指數上漲138.27點或0.88%，收在15930.88點。

巴黎CAC 40指數上漲48.72點或0.67%，收在7373.43點。（譯者：陳政一）

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