亞股隨美股漲勢多收高

（法新社香港30日電） 美國最新公布的職缺數據較預期疲軟，緩解外界對美國聯邦準備理事會（Fed）將再次升息的疑慮，帶動美股漲勢。亞洲股市今天隨着前一天的華爾街股市漲勢多走高。

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媒體報導中國大型官銀將調降房貸利率和存款利率，以協助陷入困境的房地產產業，也對股市帶來提振。

備受關注的美國勞工部職位空缺和勞動力流動調查（ Job Openings and Labor Turnover Summary）數據遠低於預測值後，亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）等大型股聞訊勁揚，帶動華爾街股市走高。

另一項報告則顯示，受到就業、升息、和通膨等疑慮影響，消費者信心滑降。

分析師表示，職位空缺和勞動力流動調查數據讓貨幣決策官員有餘裕在利率方面暫時按兵不動。聯準會官員為了對抗通膨，已將主要利率調高至20年來高點。

根據彭博新聞，升息預期降溫帶動美債殖利率下滑，投資人甚至押注降息時間，將從7月提前至6月。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）則提醒，欠佳的數據對利率前景來說固然是好事，但「我們只剩下容納一個壞消息的空間（非農就業人數），之後『壞消息就是壞消息』 了」。

亞股今天多隨前一天的美股走高。日股基準日經指數收漲0.3%，收在32333.46點。港股恆生指數近乎持平，收在18482.86點。上海綜合股價指數收在3137.14點，近乎持平。

至於區域其他股市，雪梨、首爾、曼谷、台北、馬尼拉和雅加達股市皆收漲。威靈頓和新加坡股市收跌。

© 2023 AFP