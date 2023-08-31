印度阿達尼集團又被爆操控股價 反控記者唱空牟利

（法新社新德里31日電） 印度富豪阿達尼的事業集團繼元月遭一家美國放空投資公司指控操控自家股價，導致市值嚴重縮水後，昨天又有報告支持這項指控。阿達尼集團今天反控發表報告的記者網絡密謀藉拉低其股價牟利。

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阿達尼集團（Adani Group）事業版圖橫跨全球、涉足產業涵蓋港口管理到電力。美國公司興登堡研究（Hindenburg Research）年初指控阿達尼集團「明目張膽」進行公司詐欺，引發集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）股價暴跌，集團市值蒸發約1200億美元（約新台幣3兆8300億元）。

全球調查記者網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）昨天表示，他們發現支持興登堡研究指控的金融文件，也就是阿達尼集團利用境外避稅地和關係人交易來擡高自家股價。

這份報告說，有兩名在阿達尼集團旗下公司擔任主管的男子持續數年交易集團內企業股票，他們「透過境外結構掩護涉入其中」。

阿達尼集團今天則發布聲明表示，他們「斷然」否認「組織犯罪與貪腐舉報計畫」的調查結果，並指控這個網絡試圖藉壓低阿達尼集團企業股價獲利。

聲明寫道：「我們...對於自身資訊揭露和公司治理準則的品質依舊充滿信心。...這些新報導出現的時機可疑且懷有惡意。」印度證券監管機關預料即將公布興登堡研究對阿達尼集團所提指控的調查結果。

阿達尼集團拜旗下企業股價狂飆之賜，包括最大上市企業股價在5年內飆漲10倍多，獲得資金在短時間內迅速擴張。

集團創辦人阿達尼（Gautam Adani）直到今年稍早仍是世界排名第3富豪，但在興登堡研究提出指控後，他的財富凈值已嚴重縮水2/3。

阿達尼的企業帝國先前迅速擴張投入資金密集事業，已引發專家提出警告。國際信評機構惠譽（Fitch）旗下市場研究公司CreditSights去年已示警，阿達尼集團「嚴重過度槓桿化」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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