美中數據多空因素拉鋸 亞股漲跌互見

（法新社香港31日電） 亞洲股市今天難以追隨美國股市昨天漲勢，收盤走勢分歧。儘管美國最新數據令人更看好美國聯邦準備理事會（Fed）今年不會再升息，但中國再傳出疲軟經濟數據，拖累市場信心。

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昨天出爐的美國數據顯示，民間新增就業人口減少，第2季經濟成長率也比初值更低。加上前一天公布的美國職缺數量和消費者信心皆下滑，暗示聯準會有空間不再推高借貸成本。

投資人如今預估，美國央行今年再度升息的機率不到50%。他們現在將焦點轉向今天稍晚將公布的聯準會偏好通貨膨脹指標美國個人消費支出物價指數（PCE），並關注預計明天出爐的美國8月製造業活動和非農業就業數據。

另一方面，中國今天公布8月製造業活動連續第5個月萎縮，服務業也走軟。這很可能令北京面臨祭出振興措施的更大壓力。

中國當局雖已承諾一系列措施來協助多項產業，尤其是房地產業，但分析師認為，除非北京宣布一波大範圍「火箭炮式」巨額開支措施，才能安撫投資人。

上海和香港股市今天收盤皆下跌0.6%，首爾、台北、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也都收低；但東京股市收高0.9%，雪梨、新加坡和威靈頓股市也收紅。

© 2023 AFP