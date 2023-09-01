投資人靜待美國就業數據出爐 亞股漲多跌少

（法新社香港1日電） 繼昨天公布的數據顯示全球最大經濟體美國通膨略有上升，加上今天稍晚美國將發布重要的就業報告，亞洲股市今天多數收高。

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一周以來，投資人因數個數據顯示美國經濟顯示出放緩跡象而受到振奮，緩解美國聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的壓力。

在此同時，隨着當局面臨要求推出大規模刺激經濟成長措施的呼聲日益升高，投資人也在評估中國為幫助遭受重創的房地產業而採取的最新舉措。

昨天公布的數據顯示，聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE Index）7月小幅上升後，華爾街3大指數收盤漲跌互見，為整個8月波動的股市畫下句點。

此數據符合預期，投資人幾乎沒有受到任何影響，他們關注的是今天稍晚公布的非農就業數據，希望這些數據能顯示8月勞動市場持續放緩。

本周公布的職位空缺、工廠活動和經濟成長等其他數據，加劇投資人對聯準會不再需要收緊貨幣政策的樂觀情緒。

亞洲投資人今天抱持謹慎態度，股市交易清淡，東京、首爾、上海、台北、新加坡、馬尼拉和雅加達股市均小幅收漲，但曼谷、雪梨和威靈頓股市收跌。

香港股市因颱風休市。在中國人民銀行（央行）下調金融機構外彙存款準備金，以支持人民幣後，提振了中國市場。

© 2023 AFP