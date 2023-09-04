亞股多收漲 美最新就業數據減緩升息壓力

（法新社香港4日電） 美國最新公布的就業數據引發市場樂觀預期，聯邦準備理事會（Fed）升息循環可能已近尾聲，亞洲股市今天普遍收高。

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近來一連串數據指向勞動市場走軟，和經濟成長放緩的跡象，代表聯準會緊縮貨幣政策開始奏效，對市場信心帶來提振。

此外，外界預期中國將持續推出提振經濟和援助房地產業措施的心理，也對股市帶來鼓舞。

美國最新就業報告顯示，8月新增就業人數18萬7000人雖高於預期，但前兩個月的新增就業數據大幅下修，同時工資成長也降溫。

這些數字顯示美國經濟未陷入衰退的危險中，同時減緩的幅度也足以讓利率維持不動，符合所謂「不太冷也不太熱」的情況。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）說：「從聯準會觀點來看，這正是他們想看到的數據類型，足以提供維持本月貨幣政策不變的理由。」

「這個趨勢若持續，而且沒理由相信它不會，那麼認為我們可能已看到聯準會在這個景氣循環的最後一次升息，也是合情合理。」

華爾街前一個交易日普遍上揚，亞股今天在一周伊始也多走高。

日股日經指數今天收漲0.7%，來到32939.18點。

港股9月1日因颱風來襲休市一天，未跟上區域股市漲勢，今天上演補漲行情，恆生指數收盤大漲2.5%，收在18844.16點。

上海綜合股價指數收漲1.4%，來到3177.06點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市都收漲。威靈頓股市則收低。

© 2023 AFP