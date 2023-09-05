（法新社香港5日電） 亞洲股市今天走勢分歧，因為投資人等待中國採取更多措施刺激經濟，並支撐疲軟的房地產市場，而新公布的服務業數據更強化採取行動的必要性。

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根據報導，陷入困境的開發商碧桂園已支付美元債利息，避免違約，不過因碧桂園的現金困境並沒有顯現結束的跡象，未來幾周還必須償還更多貸款，投資人對此事幾乎沒有反應。

數月來的低迷數據表明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後中國經濟復蘇乏力，北京當局最近發布一系列促進經濟舉措，有助於緩解交易大廳的情緒。

美國1日發布優於預期的就業報告，意味着美國聯邦準備理事會（Fed）在升息1年多後，可能有空間維持貨幣政策不變，也有利提振股市。

然而，美股4日因勞動節休市1天，沒有提供任何催化劑，使得亞洲市場買氣不振。

投資人希望中國當局為房地產業提供更多幫助。過去一周中國已推出一系列措施，包括降低最低首付要求和提供稅務優惠。

儘管恆大集團和融創等陷入困境的中國開發商股價飆漲，香港股市仍以下跌2.06%作收；上海股市也收跌。

澳洲央行雖連續第3次會議維持利率不變，雪梨股市仍收跌；首爾、新加坡、威靈頓和雅加達股市也都收黑。

但東京、台北、馬尼拉股市收漲。

© 2023 AFP