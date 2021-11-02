貨櫃運價大漲 馬士基Q3獲利翻6倍創歷史新高

（法新社哥本哈根2日電） 丹麥海運業巨擘馬士基集團（AP Moeller-Maersk）公布，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與全球供應鏈問題導致貨櫃運價大漲加持，第3季獲利翻6倍，並創下歷史新高。

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馬士基今天公布，今年7至9月一季的凈利，由去年同期的9億4700萬美元飆升至54億3800萬美元（約新台幣1514億元）。

馬士基第3季營業利益也較一年前幾乎翻5倍，達到58億5900萬美元。營收則大增67%，衝上166億1200萬美元（約新台幣4626億元）。

馬士基表示：「第3季結果如此，是由於市場環境非比尋常，導致海運價格高漲所拉擡。」

集團執行長施索仁（Soren Skou）則說：「不尋常的市場環境維持不變，美國需求高漲且全球供應鏈受阻。在此情況下，我們持續提高運能及擴大服務，好讓我們客戶的貨物運送不間斷。」

展望未來，馬士基維持今年全年營利可達180億至190億美元的預估看法。

但馬士基也說，如今預期遠洋航運部門成長幅度，將不如全球貨櫃航運需求今年預估將成長7%至9%的表現，原因是目前航運壅塞和網絡中斷的相關不確定性仍高。

馬士基表示：「考量到當前需求模式及供應鏈中斷具有的暫時性特徵，當前交易環境仍可能受到比平常更高的不確定性影響。」

© 2021 AFP