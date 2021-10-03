貪瀆與經濟危機中 伊拉克國會大選一周後登場

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（法新社巴格達2日電） 飽受戰亂蹂躪的伊拉克將在10月10日舉行國會大選，為了在一個仍深陷貪污與經濟危機的國家緩和反政府示威聲浪，這場大選比原定時程提前一年登場。

2003年美國揮軍進入伊拉克推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein），承諾帶來自由與民主之後，伊拉克正從近20年的衝突與叛亂中破繭而出。

儘管近年來安全狀況改善，選舉仍可能對一個仍受好戰份子攻擊威脅、政治派系依舊擁兵自重的國家帶來動蕩。人們擔心此次投票率仍會低迷，因為2500萬名合格選民有許多認為政治階層顢頇貪瀆，對政治早已不抱希望。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的曼蘇爾（Renad Mansour）表示，伊拉克雖是產油大國，但瀕臨「經濟與意識形態破產」，政治體制「無法…提供足夠的工作或服務」。

根據聯合國數據，伊拉克近4000萬人有大約1/3生活在貧窮困境，疫情以及去年油價下跌，導致長久以來的危機更形惡化。

伊拉克分析家阿夏瑪瑞（Ihsan al-Shammari）表示：「這個國家仍深陷貪瀆，幾乎所有機構都受影響。」

2020年5月才走馬上任的總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）將原定2022年舉行的大選提前，是對2年前爆發、年輕人主導的空前示威讓步。

示威者反對貪腐、失業與公共服務崩壞，但示威後來因遭到血腥鎮壓以及疫情爆發而結束。

哈德米政治前途未卜，而由於伊拉克選舉通常都會出現派系討價還價，幾乎沒有觀察家願意預測誰能勝出。

海珊領導的遜尼派政府垮台後，伊拉克政界以及329席國會都由占伊拉克多數的什葉派掌控，但什葉派近來漸漸分裂，包括對什葉派鄰國伊朗的態度意見都有分歧。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP