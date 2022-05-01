買下推特 馬斯克恐面臨多重難題

（法新社舊金山1日電） 世界首府馬斯克（Elon Musk）要如何將社群媒體推特（Twitter）改造成穩賺不賠的搖錢樹、大家又能暢所欲言，這在專家眼中看來可說是難上加難。

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馬斯克440億美元的推特收購案仍待獲得股東和監管機關的同意。

儘管馬斯克尚未透露推特商業面的管理細節，但他已興緻勃勃地表明要將內容審核機制鬆綁到法定最低限度，並將靠付費訂閱來獲利。

馬斯克欲以付費訂閱取代廣告來維持推特營收的作法，美國市場研究機構Baird Equity Research分析師塞巴斯汀（Colin Sebastian）在給投資人的訊息中說，這似乎是行不通的。

分析師們也懷疑推特用戶會掏錢看收費內容，或取得轉推貼文等功能，特別是臉書（Facebook）等平台都是免費的。

馬斯克自詡為「言論自由的絕對主義者」（free speech absolutist）的立場，也將削弱推特目前營收所仰賴的廣告收入，因為品牌會擔心自家廣告若沾惹上爭議內容，好比錯誤訊息和貼文，恐造成實質上的影響。

此外，馬斯克除了推特，還忙於特斯拉（Tesla）、開挖地下隧道的「鑽洞公司」（Boring Company）、美國太空探索科技公司（SpaceX）和專註腦機介面研究的Neuralink。

杜克大學（Duke University ）社會學教授貝爾（Chris Bail）說：「唯一讓我猶疑的是，他是經營工程公司的長才，但推特並非一個工程公司。」

推特「並非一個教汽車怎麼自己行駛的公司，而是一個服務民眾利益的公司」。

© 2022 AFP