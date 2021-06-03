費德瑞晉級法網第3輪 場上罕見動怒

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（法新社巴黎3日電） 瑞士好手費德瑞（Roger Federer）今天在法國網球公開賽（French Open）以6比2、2比6、7比6（7/4）、6比2，擊敗克羅埃西亞猛將西里奇（Marin Cilic），但費德瑞在場上罕見動怒。

費德瑞在第2盤一度與主審約瑟夫（Emmanuel Joseph）起爭執。當時西里奇準備發球，但費德瑞走到場邊擦汗還沒就位，遭主審警告時間違規（time violation）。

費德瑞對約瑟夫說：「我都不敢再去拿我的毛巾了。」

另外，世界球王喬科維奇、波蘭女將斯威雅蒂今天也分別在法網擊敗對手，成功晉級第3輪。

34歲的喬科維奇（Novak Djokovic）今天在蘇珊蘭格倫球場（Suzanne Lenglen Court），以6比3、6比2、6比4擊敗烏拉圭選手奎瓦斯（Pablo Cuevas），繼續朝生涯第19個大滿貫賽冠軍邁進。

下一輪他將對上立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis）。

女單方面，尋求衛冕的斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以兩個6比1，直落二擊敗瑞典女將皮特森（Rebecca Peterson）。

第8種子斯威雅蒂下一戰將對上愛沙尼亞籍第30種子孔塔薇特（Anett Kontaveit）。

© 2021 AFP