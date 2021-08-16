費德瑞膝蓋將再度動刀

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（法新社巴黎15日電） 瑞士網球名將費德瑞今天表示，將再度接受膝蓋手術，「會離開好幾個月」。由於費德瑞已年高40，如今還決定再度動刀，讓人再度懷疑起「瑞士特快車」在網壇是否仍有明天。

20度拿下大滿貫賽事冠軍的費德瑞（Roger Federer）在個人Instagram張貼影片說：「我會拄着拐杖好幾個星期，好幾個月不能比賽。」

也就是說，費德瑞將無法參加2星期後開打的美國公開賽（US Open）。費德瑞曾5度在美網封王。

他說：「我想給自己一點重返巡迴賽的希望，讓自己恢復一些狀態。」

「別誤解我了，我很了解現實，我知道以我的年紀，要再一次動手術有多麼艱難。我會試試看，我希望健康，希望能再次跑動。」

「醫師對我的膝蓋做了很多檢查，草地賽季我讓膝蓋受了更多的傷，我不能再這樣下去。他們告訴我，如果要更舒服一點，就得動手術，因此我決定手術。」

費德瑞2021年僅打了13場比賽，2020年他兩次接受膝蓋手術，只打了6場。

為了讓膝蓋休息，他先前已退出東京奧運。

他今年在法國公開賽挺進第4輪之後退賽，在溫布頓錦標賽則是鋒芒盡失，3比6、6比7（4/7）、0比6敗給波蘭的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）後止步8強。

© 2021 AFP