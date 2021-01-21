賀錦麗印度親屬看好她4年後當上總統

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社新德里21日電） 美國新任副總統賀錦麗在印度的親人，昨天齊聚電視機前觀看她宣誓就職。但他們打算，如果賀錦麗4年後當上美國總統，他們會親自來到就職典禮現場。

美國首位女性及亞非裔副總統賀錦麗（Kamala Harris）雖在加州出生，但兒時她的母親數度帶她回印度探親。如今賀錦麗的血統，在擁有13億人口的印度引發人們熱烈討論。

賀錦麗的舅舅巴拉展德蘭（Gopalan Balachandran）告訴法新社：「我祝福她有傑出表現，4年後自然成為民主黨候選人，並贏得總統寶座。」

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，巴拉展德蘭無法來到華府見證賀錦麗宣誓就職。他說：「要是能在現場有多好。」他希望如果能接種到疫苗，他之後能前往美國一趟。

美國媒體曾報導有一份協議，內容是現年78歲的美國新總統拜登（Joe Biden）只做一任，讓現年56歲的賀錦麗在下一次總統選舉成為民主黨最可能推派的人選。

巴拉展德蘭的女兒、目前在美國馬里蘭大學（University of Maryland）擔任英文教授的奧瑞韋拉（Sharada Balachandran Orihuela），昨天則親自出席華府的就職典禮，並被拍到和賀錦麗同框。

昨天典禮開始前數小時，賀錦麗在推特發布一段影片，點名曾經啟發她的女性，包括已故母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan）。戈巴蘭在印度出生，是一名乳癌專家。

巴拉展德蘭說：「她（賀錦麗）一切靠自己努力。如果有任何人是她的燈塔，那就是她的母親。」

賀錦麗的印度親人昨天在坦米爾那都省（TamilNadu）家族世居的村莊土拉森德拉浦蘭（Thulasendrapuram）舉行就職慶祝活動。當賀錦麗宣誓時，現場施放鞭炮，人們鼓掌歡呼。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也向賀錦麗道賀，並稱她的宣誓就職是「歷史性時刻」。（譯者：張正芊/核稿：）

© 2021 AFP