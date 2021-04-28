賀錦麗會瓜地馬拉代表 解決非法移民涌美問題

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（法新社華盛頓27日電） 美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天與瓜地馬拉族群領袖舉行視訊會議，試圖解決無證移民湧入美國的根本原因。

瓜地馬拉12名族群代表在美國駐瓜地馬拉市大使館參加線上活動。賀錦麗與他們見面時說：「我想聽聽你們的意見，我想聽聽你們的工作。」

美國總統拜登指派賀錦麗解決無證移民湧入美國南部邊界的問題，這些移民主要來自中美洲。

她跟這些族群代表說，美國政府聚焦的援助將不會是廣泛且全面的，而是「以地方為基礎」提供幫助。

賀錦麗說：「我們正在建立全面性的策略，將納入企業領袖與族群領導人等人的意見。」

她又說，美國官員體認到「現在逼走」民眾的「確切因素」，包括暴力、貪腐、貧窮、缺乏經濟機會與氣候變遷問題。

賀錦麗說，她想聽聽族群領袖的看法，這樣她才能知道「草根民眾的狀況」。

賀錦麗說，「我相信你們可以幫我找出最需要支援的族群」，包括女性、非洲裔後代、原住民與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒），希望能在6月訪問瓜地馬拉時與他們見面。

賀錦麗昨天與瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）視訊通話時說，華府將向中美洲提供3億1000萬美元（約新台幣86億4644萬元）的人道援助。

拜登已要求國會在40億美元的中美洲計畫架構下，提供8億6100萬美元解決中美洲非常態移民湧入的原因。他的提議涵蓋在明年的預算計畫中，國會議員尚未討論並通過。

大多數的移民是來自中美洲北方三角地區的3個國家，包括瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯。這個地區容易發生天災，去年11月遭到兩起毀滅性颶風侵襲，現在又受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，且乾旱情況遲未緩解。

© 2021 AFP