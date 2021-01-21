賀錦麗、蜜雪兒和希拉蕊就職大典一身紫 背後意義曝光

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（法新社華盛頓20日電） 美國總統拜登與副總統賀錦麗今天宣誓就職，兩人服裝均出自美國設計師之手，賀錦麗一襲紫色套裝搭配珍珠飾品，既代表政黨融合，也向首位進入國會的非裔女性奇瑟姆致敬。

拜登身穿雷夫羅倫（Ralph Lauren）設計的深藍色西裝和大衣，搭配紫藍色領帶，捨棄幾乎每位美國總統禦用的202年老字號服飾品牌布克兄弟（Brooks Brothers）。

第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）則選穿紐約品牌Markarian新銳設計師歐尼爾（Alexandra O'Neill）的天藍色羊毛粗花呢連身洋裝和外套，外套領口和袖口為同色系的天鵝絨材質，洋裝領口下方為雪紡，綴有施華洛世奇珍珠和水晶，搭配相同顏色的手套和口罩。

賀錦麗（Kamala Harris）今天締造歷史，成為美國第一位女性、有色族裔美國副總統。她選穿一身紫色，可能是向已故紐約聯邦眾議員奇瑟姆（Shirley Chisholm）致敬。奇瑟姆是第一位進入美國國會、也是第一位競逐兩大黨總統提名的非裔女性。據新聞周刊報導，奇瑟姆參選總統時，以穿着紫色服裝着稱。

而賀錦麗今天配戴的美國珠寶品牌Wilfredo Rosado珍珠飾品，柯夢波丹時尚總監托格森（Rachel Torgerson）認為，也象徵她與非裔女性姐妹會Alpha Kappa Alpha（AKA）之間深厚情誼。AKA的創始人被喻為「20顆明珠」，每一名成員入會時，都會獲予飾有20 顆珍珠的勳章。

幕僚說，賀錦麗的紫色長大衣、洋裝和高跟鞋是美國非裔設計師羅傑斯（Christopher John Rogers）和哈德遜（Sergio Hudson）所設計；賀錦麗的夫婿任德龍（Doug Emhoff）則與拜登一樣，選穿雷夫羅倫的西裝。

前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）、希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和蘿拉．布希（Laura Bush）也都選穿紫色服飾亮相；由於紫色是紅色與藍色融合而成，象徵共和黨（紅色）與民主黨（藍色）兩黨團結。

時尚界鍾愛的蜜雪兒也穿上哈德遜設計的紫紅色大衣和褲裝，搭配金色圓環裝飾的腰帶，在社群媒體博得一片好評。

希拉蕊坦承自己選穿紫色確實帶有目的，她告訴美聯社，「我想傳遞一些象徵性訊息，我們必須團結起來」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP