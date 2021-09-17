賣壓出盡買氣回溫 亞股漲多跌少

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（法新社香港17日電） 遭遇多項利空因素夾擊的亞洲股市投資人，經歷過去幾天痛苦市況後，今天勉強在周末來臨前拉擡走勢，促使亞股收盤漲多於跌。其中香港股市在科技和博弈類股反彈下擺脫重挫行情。

昨天美國股市受到多空因素拉扯，收盤漲跌互見，無力提供今天亞股明顯支撐。投資人信心仍受到Delta變異株疫情、中國監管整頓產業、經濟數據令人失望及地緣政治緊張正在醞釀等因素打擊。

美國零售銷售數據優於預期，但上周申請失業給付人數也比預期多。然而，這些數據不足以讓人看透美國聯邦準備理事會（Fed）可能何時開始減碼超寬鬆貨幣政策。

市場關注焦點如今鎖定下周的聯準會政策會議，屆時央行官員可能透露將如何退出大規模購買債券措施。此外，投資人也關注美國總統拜登的數兆美元基礎建設和社會支出法案在國會的進展。

另一方面，傳染力強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情席捲全球，尤其在中國又冒出新一波病例爆發，嚇壞投資人，他們擔憂全球成長主要動力來源中國可能受到更大經濟衝擊。

過去一周面臨沉重賣壓的香港股市，今天一掃陰霾收盤上揚1%。先前利空來自科技企業面臨中國加強監管，以及北京打算整頓澳門賭場。不過，這兩類股今天都湧現亟需的買氣。

東京股市重拾近期漲勢收高0.6%。日本執政黨自民黨黨魁選舉今天開跑，結果將決定下屆首相人選，市場看好下一位日相將推動新的大規模振興方案。

上海股市也收漲0.2%，首爾、新加坡、威靈頓和雅加達股市同樣收漲。但雪梨、台北、馬尼拉、曼谷、吉隆坡和孟買股市收跌。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP