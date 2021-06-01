質疑中印衝突共軍死傷數 陸網紅遭判刑詆毀烈士

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（法新社北京1日電） 中印去年6月爆發激烈邊境衝突，一名網紅部落客因表示中方陣亡人數肯定高於官方宣布的4人，今天被依侵害烈士名譽等罪判刑8個月。

在微博擁有250萬人追蹤的仇子明，今天被南京的法院判刑。

這是中國「刑法修正案（11）」3月1日正式實施後，第一起侵害英雄烈士名譽、榮譽刑事案件。法院裁定仇子明發布的兩則貼文貶低、嘲諷衛國戍邊的英雄烈士。

中印兩國的軍隊去年6月在加萬谷（Galwan Valley ）爆發邊界衝突後，中方直到今年2月才宣布4名官兵於衝突時陣亡。兩軍當時以石塊、帶有尖刺的棍棒互毆，印軍聲稱20多人陣亡。

38歲的仇子明今年2月19日在新浪微博以「辣筆小球 」發文，質疑當局所指中印邊境衝突中解放軍僅4人陣亡的說法。

他當時寫道「最大的官，團長活了下來，這個團長的個性肯定是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』」、「犧牲的4位是為營救而立功，連去救人的都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」。

仇子明的微博隨後被封，南京警方以涉嫌尋釁滋事罪予以刑事拘留。中國江蘇省南京市建鄴區法院公開審理後判處仇子明侵害英雄烈士名譽、榮譽罪成，判刑8個月，另責令10天內在媒體公開道歉。仇子明在庭上表明絕不再犯。

© 2021 AFP