賴比瑞亞總統推動公投修憲 面臨考驗

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（法新社賴比瑞亞首都蒙羅維亞6日電） 西非國家賴比瑞亞8日將舉行縮短總統任期的公民投票，部分反對派人士憂心總統維阿（George Weah）將利用公投修憲，繼續掌權。

這次公投也將針對是否解除雙重國籍禁令進行投票。賴比瑞亞是19世紀美國解放黑奴移民建立的國家。

54歲的賴比瑞亞總統維阿希望縮短總統和國會下議院議員任期，由6年減少至5年，國會上議院議員任期則從9年降至7年。

過去曾是足球明星的維阿上周在西北部城鎮土布曼堡（Tubmanburg）造勢活動時，告訴支持者：「我堅信讓某人掌權那麼久，不是個好辦法。」

在西非地區縮短總統任期是相當新穎的作法，區域內年邁的總統通常利用修憲，緊握着權力不放。

鄰國幾內亞82歲的總統顧德（Alpha Conde）推動新憲，避開兩任的限制，於今年10月二度連任，進入第3個任期。

同一個月，象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）同樣也在修憲後，第3度當選，引發爭議。

批評人士表示，維阿推動縮短任期公投的目的亦同。

目前還在第一個任期的維阿，堅決否認公投的目的是為了讓自己繼續掌權。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP