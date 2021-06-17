賽前比反軍方政變手勢 緬甸足球選手擬留日尋求庇護

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（法新社東京17日電） 緬甸足球代表隊赴日參加比賽，其中1名選手昨天晚間在機場拒絕離境歸國，因為他在比賽中比出抗議軍政府的手勢，擔憂回國將有生命危險，因此打算留在日本申請難民尋求庇護。

日本放送協會（NHK）報導，拒絕離境的是緬甸足球隊守門員派良雄（Pyae Lyan Aung，音譯）。他昨晚與隊友一起搭巴士到大阪關西機場準備回國，卻在辦理登機手續後，在海關進行出境審查時拒絕歸國而離開隊伍。

緬甸足球代表隊5月22日抵達日本，參加世界盃足球賽第二次亞洲預賽。派良雄在5月28日迎戰日本隊前演奏國歌時，高舉象徵反對緬甸軍政府的三指手勢。

派良雄在關西機場受訪時說，回國可能會有安全與生命危險，所以決定留下，在緬甸情勢改變前，他想繼續待在日本。

但他也擔心，自己的行動可能會造成足球隊員與家人的困擾，甚至會讓他們陷入危險。

今年27歲的派良雄日前接受NHK訪問時提到，緬甸軍政府今年2月發起政變後，他曾在仰光參加抗議遊行，這次被選為代表隊成員後，也一直在想要用什麼方法在比賽前後對軍政府表示抗議。

他說，在賽前比出抗議軍政府的手勢後，代表隊幹部並沒有斥責他，只叫他不用擔心，把精神放在接下來的比賽。但他不相信軍政府，認為只要一回國，就會被逮捕。

他表示，自己做的事自己負責，不希望有人因此受到牽連，如果家人或朋友遇上麻煩，他也有返回緬甸的覺悟。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）

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