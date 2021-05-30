賽普勒斯國會選舉 選民聚焦貪腐和移民問題

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（法新社賽普勒斯尼柯希亞30日電） 地中海島國賽普勒斯今天舉行國會選舉。目前賽國民眾正對政府的「黃金護照」貪腐醜聞感到不滿，同時移民疑慮也成為極端民族主義者操作的議題。

如同以往，這次選舉僅限在政府控制區舉行，不包括北部1/3被北賽普勒斯土耳其共和國（TRNC）掌控的區域。

尼柯希亞大學（University of Nicosia）歷史與政治學教授佛斯特曼（Hubert Faustmann）表示：「選民受夠政治菁英和國會，非常不開心。人民厭倦社會上貪腐成風。」

賽普勒斯去年11月廢止引發爭議、以投資換護照的「黃金護照」計畫前，曾遭半島電視台（Al Jazeera）紀錄片踢爆，有記者假扮掮客，宣稱試圖替犯過罪的中國富商取得賽普勒斯護照。

結果國會議長西盧里斯（Demetris Syllouris）和一名在野黨議員被偷拍到嘗試促成，使國會飽受抨擊。兩人隨後下台，但堅稱自己是無辜的。

另一項選舉議題則是移民。根據歐盟統計局（Eurostat），若按人口計算，賽普勒斯在歐洲聯盟（EU ）27國當中，收容最多的首次尋求庇護者。政府曾表示，由於源自戰亂國家敘利亞和其他地方的移民潮，賽普勒斯已處於「緊急狀態」。

這次選舉不同以往的是，島上希臘裔與土耳其裔族群數十年來的分裂，在競選期間扮演的角色極少。

兩個族群上一輪獲聯合國（UN）支持的統一談判，在2017年破局。聯合國上月在瑞士日內瓦的峰會，也未能替重啟談判達成共識。

預料保守派民主大會黨（DISY）選後仍會是國會最大黨，但席次依然無法過半，迫使總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）繼續透過少數政府來統治國家。

依照賽普勒斯政府行政體系，總統是另外選舉產生，但這次國會改選可衡量阿納斯塔西亞迪斯的支持度。他的任期要到2023年才結束。

© 2021 AFP