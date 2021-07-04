賽普勒斯森林大火 4人罹難

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社賽普勒斯首都尼柯希亞4日電） 地中海島國賽普勒斯發生森林大火，至今已有4人罹難、多棟民宅被毀，並迫使當局疏散數個村莊。希臘、以色列等國家都派出消防飛機馳援。

賽普勒斯正值熱浪來襲，昨天下午出現火苗後，火勢橫掃特魯多斯山脈（Troodos）南側山麓地區。

總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）在推特（Twitter）寫道：「這是場悲劇。」

他並形容這是「1974年以來規模最大的火災」。賽普勒斯就是在那年一分為二，北部1/3遭土耳其裔控制。

阿納斯塔西亞迪斯表示，這次大火導致「人命損失」、財產與林地被毀，「政府將立即提供援助給受害者及其家屬」，不會拋下任何人。

內政部長諾里斯（Nicos Nouris）今天告訴記者，拉納卡區（Larnaca）歐多斯村（Odos）外發現4具焦屍，鑒識人員已前往現場勘驗。

諾里斯表示：「所有跡象都指向他們就是我們從昨天起一直在找的4名失聯者。」據信4人都是埃及國民。

歐盟的危機管理負責人雷納希克（Janez Lenarcic ）昨天表示已出動歐盟空中消防力量，義大利與希臘都派出飛機協助。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）的辦公室也說，將派出兩架消防飛機，預計今天就會抵達。

當地媒體報導，一名67歲男子因涉嫌縱火遭到逮捕。

© 2021 AFP