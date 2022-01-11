賽普勒斯發現新變異株 專家疑實驗室污染所致

（法新社巴黎10日電） 賽普勒斯實驗室據報發現一種具Delta遺傳背景和部分Omicron突變的COVID-19變異株，稱為Deltacron，但多名專家今天表示，這很可能是實驗室污染所致，並非令人擔憂的新變異株。

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賽普勒斯媒體8日報導，賽普勒斯科學家柯斯崔基斯（Leondios Kostrikis）團隊發現這種新變異株具有Delta變異株的遺傳背景以及部分Omicron的突變。

雖然冠狀病毒有可能基因組合，但很罕見，分析所謂Deltacron研究發現的專家表示這不太可能。

倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家皮考克（Tom Peacock）上周末推文說：「多家大型媒體報導的賽普勒斯Deltacron序列看起來相當明顯是受到污染。」

英國維康桑格研究院（The Wellcome Sanger Institute）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基因學計畫負責人巴瑞特（Jeffrey Barrett）表示，所謂的突變位於基因組一處在某些定序程序中容易出錯的部分。

他今天說：「這幾乎可以肯定不是Delta和Omicron譜系的生物重組體。」

科學界亟欲對抗大量有關COVID-19的假訊息，尤其大部分在網路上流傳。

上周有未經證實的報導指稱一種叫flurona或flurone的病毒在傳播，這是指流行性感冒flu加上冠狀病毒coronavirus。世界衛生組織（WHO）今天駁斥這種說法。

WHO流行病學家範科霍芙（Maria Van Kerkhove）在推特寫道：「我們不要使用Deltacron、flurona或flurone之類的詞，拜託。」她說：「這些詞暗示病毒/變異株的組合，而這並沒有發生。」

雖然人會同時感染流感和冠狀病毒，這兩種病毒並不會結合。

與Omicron之類大大影響疫情走向的COVID-19變異株相比，同時感染流感和冠狀病毒病例並不是什麼新鮮事。

© 2022 AFP