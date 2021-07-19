賽普勒斯群眾不滿防疫令 包圍總統府攻擊電視台

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（法新社賽普勒斯尼柯希亞18日綜合外電報導）賽普勒斯西格馬電視台（Sigma TV）表示，不滿COVID-19防疫和接種措施的抗議群眾今晚在首都尼柯希亞（Nicosia）攻擊電視台總部，並對大樓外面多輛汽車縱火。

警方證實西格馬電視台遇襲，並說稍早大批民眾在總統府外面抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「安全通行證」 及「強迫」接種疫苗的措施，之後約有2500人轉往西格馬電視台。

西格馬電視台說：「今晚在我們總部外面，發生一起可鄙的攻擊事件。」

「我們總部遭到暴民攻擊，他們丟擲爆竹，還損毀我們的汽車。」

法新社記者看到數以千計民眾在尼柯希亞西格馬電視台附近區域，許多人舉着牌子抗議賽普勒斯政府本周稍早實施的「安全通行證」規定，只允許接種疫苗的人進入超市、賣場、餐廳和其他商店。

另有人看見電視台大樓四周玻璃破碎、多扇窗戶被打破，4輛印有西格馬電視台字樣的汽車遭到不同程度損毀，其中1輛燒得面目全非。

警方表示，在傍晚時分約有5000名示威者聚集於總統府外面，活動結束時，約有半數人走向西格馬電視台大樓。

目前沒有傳出傷亡或人員被捕消息。

賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）在聲明中說，這起暴力事件是對「民主一大打擊」，並誓言政府不會「屈服於威脅或勒索」。他還說，有關當局將「嚴懲」違法者。

法新社報導，賽普勒斯目前累計9萬多例確診，384 例病故。

賽普勒斯病例再度攀升後，當局也已擴大疫苗施打作業，接種對象納入16歲和17歲青少年，並加強說服年輕人接種。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP