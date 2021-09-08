賽諾菲收購美生技公司Kadmon

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（法新社巴黎8日電） 法國製藥巨擘賽諾菲8日宣布，將以19億美元收購美國移植藥品公司Kadmon Holdings，這是賽諾菲2個月來第2起併購案。

賽諾菲（Sanofi）近年一直大舉收購其他公司，8月初才以32億美元收購研發mRNA技術的美國基因轉譯生物科學公司（Translate Bio）。

Kadmon研發了治療移植體抗宿主反應（GVHD）的新藥Rezurock（belumosudil），7月獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准上市。GVHD可能發生在骨髓或幹細胞移植後，這種藥物則適用於12歲（含）以上的患者。

該公司同時也正對這款藥物治療瀰漫型系統性硬皮症（diffuse cutaneous systemic sclerosis）的效果進行試驗，這是一種影響皮膚和內臟器官的罕見疾病。

賽諾菲透過聲明表示，「本次收購有助賽諾菲持續擴大『一般藥品』核心資產的策略，同時也會將Rezurock立即加入旗下移植藥品陣容。」

Kadmon的股東在這起交易中每股將獲得9.5美元現金。Kadmon股價7日收在5.23美元。兩家公司董事會已一致通過本收購案，本案預計將於今年第4季完成。

© 2021 AFP