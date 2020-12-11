賽諾菲疫苗第3階段試驗延後

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（法新社巴黎11日電） 法國藥廠賽諾菲今天表示，與英國葛蘭素史克藥廠共同研發的新型冠狀病毒疫苗中期臨床試驗結果顯示，老年人的免疫反應不夠充足，到2021年底前恐無法推出。

賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline,GSK）表示，他們計畫明年再展開新一輪試驗，希望能在2021年底前能做到讓疫苗更具保護力。

這個消息讓以傳統方式研發疫苗的公司感到失望，因為由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech使用突破性技術的傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗，已在英國展開施打。

賽諾菲表示，第1/第2期合並試驗的結果顯示「年齡介於18到49歲的成人，注射後能產生跟罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）復原者相當的免疫力；但老年人的免疫反應低，可能是因為抗原濃度不足」。

不過賽諾菲指出，近期在一項非人類靈長動物試驗里，使用改良的抗原配方後，顯示疫苗可以防止肺部病變，並能在2至4天內迅速清除鼻腔和肺部的病毒，這讓他們士氣大振，因此將改在明年2月進行新一次的第2期試驗（phase 2b）。原本的期程是本月要展開第3階段試驗。

© 2020 AFP