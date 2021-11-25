贏維珍銀河機票 中美洲島國母女檔將上太空

（法新社華盛頓24日電） 中美洲島國安地卡及巴布達的健身教練薛哈芙抽中兩張太空機票，價值100萬美元（新台幣2805萬元），將成為維珍銀河首批太空旅客，她打算帶着女兒踏上這個千載難逢的旅程。

廣告 繼續瀏覽後續

44歲的薛哈芙（Keisha Schahaff）說，她想跟17歲的女兒一起穿越地球終極邊疆。她的女兒在英國留學，夢想是未來為美國國家航空暨太空總署（NASA）工作。

維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）11月初現身薛哈芙的加勒比海住家，給了她一個驚喜。薛哈芙告訴法新社：「我以為我只是在接受Zoom線上訪問，後來看到布蘭森走進來，我開始放聲尖叫！實在是無法相信。」

薛哈芙參加了維珍銀河在Omaze平台舉辦的募款抽獎活動，最後贏得兩張太空機票。這場活動最後募到170萬美元，將捐給非政府團體「讓人類上太空」（Space for Humanity）。

主辦單位沒有公布薛哈芙捐贈的金額，但捐款最低額度為10美元。維珍銀河在聲明中說，這項活動在8周內吸引16萬5000人參與。

© 2021 AFP