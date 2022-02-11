贏過波特也染過禁藥 美短跑名將蓋特林引退

（法新社洛杉磯10日電） 美國短跑名將蓋特林今天宣布高掛釘鞋。蓋特林選手生涯毀譽參半，既曾囊括世錦、奧運金牌甚至擊敗過牙買加傳奇名將「閃電」波特，卻也不止一次發生使用禁藥。

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現年40歲的蓋特林（Justin Gatlin）曾在2004年雅典奧運男子100公尺摘金，他今天在Instagram貼文「親愛的跑道」（Dear Track），證實高掛釘鞋。

蓋特林寫道：「跑道呀，我曾深深愛過你，你給過我歡喜與傷心之淚，從你那而學到的，永遠也不會忘記。雖然光芒已逝，但我的愛永不熄滅。『各就各位，預備，衝！』的餘音將永銘我心。」

外界對蓋特林引退早有預期，他去年本還要力拚東京奧運資格，但在美國選拔時腿筋拉傷無緣東奧。

他在2005赫爾辛基田徑世錦賽包辦100與200公尺金牌，更在2017倫敦世錦賽100公尺擊敗罕逢敵手的波特（Usain Bolt）摘金。另在2019杜哈世錦賽，他也在男子400公尺接力為美國贏得金牌。

但蓋特林選手生涯也曾兩度蒙上禁藥陰影。他2001年因服用含安非他命成分的阿得拉（Adderall）而首度遭禁賽，但他主張自幼即服用此藥治療注意力缺乏的過動症（ADHD），美國仲裁單位在聽證認為他並非禁藥使用者而解禁。

但2006年4月蓋特林一次賽後藥檢呈陽性，被驗出使用類固醇遭禁賽8年，後減為4年。

© 2022 AFP