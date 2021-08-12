赤棉頭目犯種族滅絕遭判刑 下周展開上訴

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（法新社金邊12日電） 40多年前統治柬埔寨的赤棉政權曾犯下令人髮指種族滅絕，最後一位還健在赤棉頭目，因涉及當時暴行被判無期徒刑，他將在下周就這項判決展開上訴。

由波布（Pol Pot）領導的赤棉（Khmer Rouge）於1975至1979年間，造成約200萬柬埔寨人死於勞改、饑荒與大規模屠殺。

現年90歲、前赤棉主席團主席喬森潘（Khieu Samphan）因屠戮越南少數族裔於2018年被定罪，他將在16日就判決展開上訴。

喬森潘與努謝（Nuon Chea）皆因種族滅絕與多項罪名，包括逼婚及強暴等，被判終身監禁。

努謝在2019年死亡，而喬森潘則是就這項指標性判決提上訴的僅存赤棉頭目。

喬森潘的辯護團隊請求柬埔寨法院特別法庭（Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC）推翻那項判決，並說：「針對種族滅絕，我們將請求法院宣判喬森潘無罪。」

法庭發言人尼斯（Neth Pheaktra）表示，這次的審理將從16日至19日，因受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的防疫管制，屆時法庭里只有承審法官，而喬森潘與辯護團隊將在另個房間里應訊，預料喬森潘將當庭陳述。

這個依據柬埔寨國內法與國際法規定，於2006年由聯合國資助，為審判赤棉頭目而組成的柬埔寨法院特別法庭，目前為止僅3人被判刑，已耗資3億美元（約新台幣83億元）。

柬埔寨的強人總理韓森（Hun Sen）往昔也是赤棉幹部之一，他已表明反對繼續追究種族滅絕案，並聲稱續追將使國家陷入動蕩。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2021 AFP