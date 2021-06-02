赫佐格當選以色列總統 7月就任

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（法新社耶路撒冷2日電） 以色列國會今天選出資深工黨成員赫佐格（Isaac Herzog），成為以色列第11位總統。與此同時，國會在野黨議員正忙着組成聯盟，以取代執政多年的總理尼坦雅胡。

60歲的赫佐格擊敗校長出身的裴瑞茨（Miriam Peretz），成為現任總統李佛林（Reuven Rivlin）的接班人。李佛林在2014年當選這個由國會決定、儀式性為主的職位。

國會今天選舉總統之際，以色列各黨派的政治人物正抓緊時間協商，試圖組成一個新政府，終結尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）連續在位12年的局面。

以色列總統權力有限，主要是在國會大選後跟政黨領袖開會，以及指派人選組成政府。實際握有行政權力的人是總理。

但總統可以進行特赦。尼坦雅胡被控詐欺、受賄與背信，現正面臨審判，總統可能扮演重要功能。

赫佐格將於7月9日就任。他出身以色列最有聲望的家族之一，2003年首度獲選進入國會。但他最近負責領導准政府機構「以色列猶太事務局」（Jewish Agency for Israel），這個單位聚焦於和猶太移民及他鄉猶太人的關係。

© 2021 AFP