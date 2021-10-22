赫洛板凳出發砍全隊最高27分 率熱火42分差擒公鹿

廣告 繼續瀏覽後續

熱火當地時間21日晚上在主場迎戰公鹿，首節拉出26比2攻勢，自此揚長而去，終場137比95擒公鹿。

熱火此前賽季開幕戰得分記錄是1999年對戰底特律活塞的128分，最大凈勝分則是2000年以26分差力退奧蘭多魔術，今天大勝公鹿一役雙寫新紀錄。

赫洛（Tyler Herro）說：「說真的，137很高分，希望我們這賽季能有很多這樣的表現。」

除赫洛砍27分，阿德巴約（Bam Adebayo）挹注「雙十」20分13籃板，巴特勒（Jimmy Butler）繳21分，為熱火奠定勝基。

6度入選全明星賽的勞瑞（Kyle Lowry）今天首度披上熱火戰袍上陣，但8投中1，僅得5分。

公鹿此戰從未領先，首節甚至連續9分鐘投籃零命中，陷入得分荒。

公鹿今天在哈勒戴（Jrue Holiday）、羅培茲（Brook Lopez）和波蒂斯（Bobby Portis）缺陣下，隊上一哥安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）僅繳出15分10籃板，射手密道頓（Khris Middleton）10分。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說：「有些人將歸隊，每支球隊都會在不同時期面臨這問題。這是一段漫長旅程，而我們才剛要開始。」

熱火今天團隊命中率達到53.1%、3分球命中率42.9%，相較之下，公鹿3分球命中率僅28.6%。

© 2021 AFP