赫見病患刺納粹�d字險失同情！猶太醫談矛盾情緒

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（法新社洛杉磯2日電） 美國加州一名猶太醫師最近分享他治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者時，在重症病患身上赫見新納粹刺青的震撼時刻。 猶太醫師尼柯爾斯（Taylor Nichols）在推特分享說，當他和包括非裔護理師、亞裔胸腔科醫師的團隊準備幫一名男子插管時，他看到了男子身上的刺青。

尼柯爾斯11月30日的推文寫道：「這個�d字顯眼地刺在他的胸膛，原本被上衣遮蓋的納粹黨衛軍（SS）刺青和其他圖樣，現在都清楚地展露了出來。」

「我們都看到了。這些仇恨的標誌在他的身體上，公開地、自豪地宣示着他的觀點。我們都知道他對我們是什麼想法，他對我們的生命是怎麼評價了。」

尼柯爾斯後來告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），他看到男子身上的刺青後，「對他沒有同情」，但男子懇求他救命，「別讓我死，醫生」。

這名男子因濫用冰毒多年牙齒掉光了，11月中住進加州沙加緬度（Sacramento）附近醫院，「明顯呼吸困難，看起來就是病懨懨、不舒服和害怕的樣子」。

「我安慰他，我們會努力照顧他，盡我們所能地讓他活下來。」

尼柯爾斯坦承，他曾自問，如果男子角色對調，會如何對待自己。

尼柯爾斯的推文以這段話作結：「我頭一次感覺到我的遲疑、我的矛盾，疫情讓我身心俱疲，我意識到我可能並不O.K。」

尼柯爾斯後來接受多家媒體訪問，談及這個震撼的經驗。他談到看着病患病故，以及因為擔心染疫傳染給所愛的人，得與外界隔離的種種情緒衝突。

「不幸的是，社會不願聆聽科學，或傾聽我們的訴求。祈求人們認真看待此事，待在家裡、戴口罩，阻斷傳染鏈。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP