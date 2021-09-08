赴紐約勘災 拜登：全球面臨氣候變遷紅色警戒

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（法新社紐約7日電） 颶風艾達（Ida）日前肆虐美國東岸，在東北部造成至少47人喪命。美國總統拜登今天到紐約與新澤西州勘災時警告，全球面臨著氣候變遷威脅的「紅色警戒」。

艾達上個月底以4級颶風之姿在路易斯安那州登陸，接着一路北上。拜登上周已至路州勘災。

拜登造訪新澤西州曼維爾（Manville），接着前往遭颶風艾達重創的紐約市皇後區（Queens）。他說：「我們必須聽進科學家、經濟學家與國安專家的話。他們都告訴我們這是紅色警戒。」

他說：「全美與全球都處於危險之中。這不是誇張的說法，這是事實。」

他今天表示，美國各地今夏發生的極端氣候，是未來更糟災難的前兆，「這是每個人將面臨的危機。這些災難不會停止，次數只會更頻繁，威力也只會更強」。

拜登正在推動規模龐大的基礎建設支出法案，包括為綠色經濟挹注大筆資金。

他今天表示，系統性升級並強化全美的基礎建設是當務之急。他點出，法案提議的更新包括髮電廠加設防洪功能、建築物架高、電纜地下化等等。

拜登稍早在新澤西州發表演說時也說：「我們不能光把事情恢復原貌，因為還會有另一場颶風、還會再累積10�加炅浚�而最後的結果都會是一樣的。」

他說：「我想我們已來到一個轉折點，若不採取行動就將陷入真正的麻煩。我們的子孫都將面臨真正的麻煩。」

美東遭颶風蹂躪之際，美西多處卻在忙着撲滅野火。白宮期盼，這將刺激國會議員採取行動、通過拜登的支出法案。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說：「當務之急是我們採取行動解決氣候危機，並投資在他目前還在國會審議的『重建美好未來』（Build Back Better）計畫上。」

© 2021 AFP