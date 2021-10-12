超人出櫃 新一集漫畫將與記者男友發展戀情

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（法新社紐約11日電） 上一代超人克拉克．肯特（Clark Kent）愛上了記者露薏絲．蓮恩（Lois Lane），他們的兒子同為超級英雄，也一樣傾心於記者，不同的是，他的對象是一名男子。

美國DC漫畫公司（DC Comics）在10月11日全國出櫃日（National Coming Out Day）這天宣布，新一代超人強．肯特（Jon Kent）將和一名男性友人發展一段浪漫關係。

強．肯特與新人記者中村傑（Jay Nakamura）在今年8月出版的漫畫中成了朋友。DC漫畫公司表示，強．肯特是「雙性戀」，他與中村很快就會在11月上市的漫畫里接吻。

DC漫畫公司表示：「在超人為儘力救人而身心俱疲後，中村就在身邊關懷這位鋼鐵英雄。」

DC漫畫公司在一份標題為「強．肯特找到自我認同」的新聞稿中提到，這條故事線將出現在「超人：凱．艾爾之子」（Superman: Son of Kal-El）系列第5集，預定11月9日上市。

漫畫系列作者泰勒（Tom Taylor）說：「如今，有更多人可以在漫畫中最強大的超級英雄身上看到自己。」

超人漫畫迷紛紛在社群網站表達樂見新的故事發展。

美國演員安東尼．芮普（Anthony Rapp）推文說：「這條關於超人的消息讓我的酷兒之心感到喜悅，我知道這會對現在和未來的許多年輕人帶來正面影響。」

超人是美國家喻戶曉的超級英雄，但他出櫃並不稀奇，因為已有愈來愈多漫畫擁抱多元。

今年3月，漫威漫畫（Marvel Comics）宣布第一位同性戀「美國隊長」（Captain America）即將登場；「水行俠」（Aquaman）今夏也出現一名非裔同性戀超級英雄；8月，「蝙蝠俠」（Batman）的好夥伴羅賓（Robin）則在漫畫中揭露雙性戀身分。

雖然超人不是第一個公開同性戀、雙性戀、跨性別或酷兒（LGBTQ）認同的漫畫角色，卻最具代表性。

俄勒岡大學漫畫卡通研究所所長桑德斯（Ben Saunders）說：「我們如今活在一個談論性傾向較不那麼隱晦的時代，這絕對是好事。」

他接受法新社訪問時說：「其中一個結果或許是主流文化理解了某些人早就知道的事：超級英雄一直有點偏向性少數，至少不無可能。」

美國總統拜登在全國出櫃日這天發布聲明表示，政府會致力於爭取LGBTQ的權利。

在「超人：凱．艾爾之子」系列中，強．肯特已證明自己是與父親不同類型的超級英雄，他打擊諸多社會不公議題，包括因氣候變遷而起的野火，也挺身反對遣返難民。

© 2021 AFP