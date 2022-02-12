超級盃迎戰孟加拉虎 公羊主場優勢加星光

（法新社洛杉磯11日電） 職業美足NFL本季高潮迭起，重頭戲超級盃台灣時間14日上午登場，由眾星雲集的洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）主場迎戰黑馬之姿殺入冠軍戰的辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）。

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超級盃主角將是兩位才華橫溢的四分衛對決，公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）和孟加拉虎四分衛巴羅（Joe Burrow）過去都是選秀狀元，也都是生涯首度闖進超級盃。

34歲的史塔福先前在底特律雄獅（Detroit Lions）待了12季，但都無緣出戰超級盃，去年改披公羊戰袍後終於如願以償。

公羊除有史塔福豐富經驗助陣，進攻方面還有更多武器足以衝破孟加拉虎防守，包括本季最佳外接手庫普（Cooper Kupp），以及在季中才轉隊加入公羊的明星接球員貝克漢二世（Odell Beckham Jr.），貝克漢二世曾待過紐約巨人（New York Giants）和克里夫蘭布朗（Cleveland Browns）。

公羊不只有主場優勢，也有在近年出戰超級盃的經驗。

隊上許多球員曾在2019年超級盃出戰新英格蘭愛國者（New England Patriots），當時公羊以3比13吞敗，教頭麥克維（Sean McVay）從失敗中汲取教訓。

他今天說：「全隊保持平常心、冷靜，備戰極具信心，我感覺真的很好。我很高興能看到他們盡其所能出戰。身為教頭會試着泰然處之，並做出正確決定，我們要做的就是這些，屆時也會享受當下。」

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