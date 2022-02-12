超級盃 公羊主場迎戰孟加拉虎

（法新社洛杉磯11日電） 職業美式足球NFL本季高潮迭起，重頭戲超級盃（Super Bowl）台灣時間14日上午登場，由公羊隊主場迎戰孟加拉虎隊，力防孟加拉虎戲劇性抱回隊史首冠。

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NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）本月初剛宣告退役，即將舉行的超級盃將是後布雷迪時代首場NFL年度冠軍賽，地點在斥資55億美元（約新台幣1546億元）打造的洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）。

洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）將於當地時間13日下午3時30分（台灣時間14日上午7時30分）在主場出戰辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals），預計約有1億美國人會收看這場年度盛事。

屆時將有約7萬名觀眾湧入球場觀戰，中場表演陣仗將有美國饒舌天王阿姆（Eminem）、嘻哈靈魂樂天後瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）與嘻哈藝人Dr. Dre、史奴比狗狗（Snoop Dogg）及肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）。

熱鬧場面勢必與上屆超級盃形成對比。去年超級盃在佛羅里達州坦帕（Tampa）舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，當時觀眾人數限制在2萬5000人。

儘管洛杉磯Omicron疫情降溫，有關當局仍要求所有入場人員出示疫苗接種證明或篩檢陰性證明，且必須戴口罩。 此外，超級盃主角將是兩位才華橫溢的四分衛對決，公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）和孟加拉虎四分衛巴羅（Joe Burrow）過去都是選秀狀元，也都是生涯首度闖進超級盃。

© 2022 AFP