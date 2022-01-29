超自然驚悚片「保姆」勇奪美國日舞影展最大獎

（法新社洛杉磯28日電） 超自然驚悚片「保姆」（Nanny，暫譯）今天在美國日舞影展拿下最大獎，片中描述一名無證移民為美國紐約有錢人家工作的故事。

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獨立電影盛會「日舞影展」（Sundance Film Festival）連續第2年因美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫而改采線上舉辦。「保姆」拿下今年影展的「美國劇情片競賽單元」評審團大獎（Grand Jury Prize）。

這是非裔美籍電影人朱蘇（Nikyatu Jusu）執導的處女作，由安娜迪歐普（Anna Diop）和蜜雪兒莫娜漢（Michelle Monaghan）主演，描述一名塞內加爾保姆為尋求新人生所做的犧牲，包括離開祖國、留下幼子。

朱蘇是第一代獅子山共和國裔美國人。擔綱主角的安娜迪歐普在塞內加爾出生，幼時移居美國。

朱蘇在日舞影展視訊論壇上說：「尤其在美國，讓這個國家維持運作的家事勞動者當中，黑人和棕色人種女性不成比例地多，而真正反映這點的電影不夠多。」

朱蘇說：「我想聚焦在那些通常處於其他女性故事邊緣的女性身上。」

這部電影上映日期尚未公布。

「美國紀錄片競賽單元」評審團大獎則頒給「流亡者」（The Exiles，暫譯），華裔導演崔明慧（Christine Choy）在片中追蹤於1989年六四天安門事件後流亡的3名異議人士。

© 2022 AFP