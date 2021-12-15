超越艾倫紀錄 柯瑞成NBA三分球王

（法新社紐約14日電） 勇士的柯瑞今天成功超越艾倫，成為史上砍進最多三分球的球員。艾倫生涯共飆進2973個三分球，柯瑞今天在比賽首節投進兩個三分球後，就刷新了艾倫的紀錄。

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美國職籃NBA金州勇士的柯瑞（Stephen Curry），今天在客場對上紐約尼克的比賽，於第1節剩下7分33秒時投進一個三分球，打破名人堂球星艾倫（Ray Allen）所保持、生涯共砍進2973個三分球的NBA紀錄。

今天賽前，生涯已累計投進2972個三分球的柯瑞，此役開打1分鐘後，就砍進追平紀錄的三分球，接着又在跑出空檔後接獲隊友傳球，並順利砍進他生涯第2974個三分球，正式將紀錄刷新，成為史上投進最多三分球的球員。

勇士在柯瑞打破紀錄後，立刻故意犯規並叫暫停，讓他享受創紀錄的一刻。

在全場起立為他歡呼之際，葛林（Draymond Green）給了柯瑞一個大大的擁抱，到現場觀賽的艾倫也起身為柯瑞鼓掌，之後柯瑞把締造紀錄的那顆球拿過來送給他的父親，然後和艾倫擁抱，並接受他的道賀。

即便此役成為NBA史上投進最多三分球的選手，柯瑞今天的三分球手感仍不甚理想，14次出手僅投進5球，命中率僅3成57，但他仍靠全場19投8中，攻下全隊最高22分。

這場比賽的首節，兩隊表現平分秋色，以24比24戰成平手。次節戰況依舊膠着，上半場打完，勇士以47比48落後尼克僅僅1分。

靠着第3節24比16攻勢，勇士站上領先，最終以9分之多贏球。

勇士除柯瑞攻下22分，波爾（Jordan Poole）、魏金斯（Andrew Wiggins）分別拿下19分、18分，替補的別利薩（Nemanja Bjelica）獲得14分。

尼克的藍德爾（Julius Randle）轟下全場最高31分，羅斯（Derrick Rose）也攻下15分，伯克斯（Alec Burks）和從板凳出發的奎克利（Immanuel Quickley）分別進帳14分、12分。

© 2021 AFP