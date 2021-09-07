越南男子違居家防疫規定致他人染疫 判刑5年

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（法新社河內7日電） 1名越南男子因違反居家防疫規定，致他人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天遭判刑5年。

根據金甌省（Ca Mau）人民法院審判記錄，黎文智（Le Van Tri, 譯音）7月從疫情熱區胡志明市返回家鄉金甌省後，被依「將危險傳染病散布他人」罪名定罪。

28歲的黎文智被控違反金甌省21天居家檢疫規定。他在7月7日采檢陽性。

根據法院審判記錄：「黎文智違反居家防疫規定，讓許多人感染COVID-19，1人在2021年8月7日病逝。」

媒體報導，有8人被黎文智傳染COVID-19。

越南去年成功壓低確診數，現在卻處於至今最嚴重一波疫情。越南至今累計近54萬人感染，1萬3000多人病逝，其中多數感染與死亡病例是在4月底之後通報，越南首都河內與商業中樞胡志明市過去數月幾乎都處於嚴格的封城狀態。

先前越南已有數人因傳播COVID-19給他人而遭判刑，7月間1名32歲男子在海陽省（Hai Duong）被判18個月，越南航空（Vietnam Airlines）1名空服員3月間也因同樣罪名被判兩年緩刑。

© 2021 AFP