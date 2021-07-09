越南疫情壓不下來 胡志明市展開封城兩周

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（法新社河內9日電） 越南爆發至今最嚴重的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，經濟重鎮胡志明市今天進入為期兩周的封城。越南曾是防疫模範生，如今胡志明市通報9000多人確診。

法新社報導，胡志明市900萬居民先前已歷經一個月的旅行限制，但感染數仍壓不下來，迄今已通報超過9400起病例。

在4月底疫情尚未嚴重爆發之際，越南全國病例數不到3000。

越南政府不使用「封城」這個詞彙，而是以「社交隔離令」代之。

民眾至少必須保持2公尺的社交距離，除了學校、醫院、工作地點外，其他公共場所一律禁止2人以上群聚，大多數的公共運輸都必須暫停。

警方也在都市邊界設置檢查站，持有檢驗陰性證明的人才能進入。

航空管理局表示，飛往首都河內的航空公司每天乘客數量上限為1700人，而越南兩大城市之間的火車也已暫停服務。

胡志明市一名居民告訴法新社：「我們繁忙的城市變得極度安靜。我很焦慮，萬一這些嚴格的措施沒有用怎麼辦，因為病毒已經入侵各個社區。」

一名機車零件貿易公司員工告訴法新社：「封城…太難了，會嚴重影響民眾。我們的商業活動都停擺了，沒有收入，生活已經很苦了。」

越南因實施廣泛追蹤和嚴格的隔離政策，曾被稱為防疫模範生。

擁有近一億人口的越南，目前已有近400萬人施打疫苗。越南除了研發國產疫苗外，也從國外訂購數百萬劑疫苗，當局希望能在今年底或明年初達到群體免疫的目標。

© 2021 AFP