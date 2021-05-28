足球強國計畫 中國4年內建16到18重點城市

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（法新社上海28日電） 中國國家體育總局表示，將在2025年底前於全國建成16到18個足球發展重點城市，職業聯賽組織和競賽水準在2030年前要達亞洲一流。

國家主席習近平盼讓世界人口第一大國的中國擠身足球強權，但至今尚未如願。

體育總局頒發關於開展全國足球發展重點城市建設工作的指導意見指出，2021到到2025年，全國建成16-18個足球發展重點城市，這些城市需擁有2支（含）以上男、女職業足球甲級俱樂部。

全市青少年足球人口佔在校學生人數總數達到50%，每萬人擁有足球場地達到1塊以上。

2026到2030年，中國的職業聯賽組織和競賽水準達到亞洲一流；青少年足球人口大幅增加，訓練水準和競技成績顯着提升，不斷向國家隊輸送更多的優秀運動員，到2035年讓足球成為中國體育強國的標誌性運動。

中國目前在國際足總（FIFA）的世界排名僅第77名，在亞洲球隊里只居第9，至今僅在2002年世界盃足球賽參與過會內賽。

中國足球協會主席陳戌源投書人民日報指出，球迷對中國足球現狀並不滿意，「振興發展中國足球任重道遠，我們的工作要讓大家真切地看到中國足球的進步和希望」。

© 2021 AFP