距離大選兩個月 尼加拉瓜起訴反對派政治人物

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（法新社馬納瓜3日電） 距離尼加拉瓜總統大選只剩2個月，司法當局今天以洗錢罪名起訴總統候選人查莫洛（Cristiana Chamorro）等反對派政治人物。這些人將全數遭到審前羈押。

法新社報導，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府6月初以來逮捕了34名反對派政治人物，其中包括7位有意參選總統的人，這被指控是政治迫害。

奧蒂嘉有意競選一連第4個總統任期，當局已監禁奧蒂嘉一些最知名的對手。上個月，警方也突襲了一家批評政府的報紙。

尼加拉瓜公共檢察署今天宣布這項起訴決定，但未透露何時開始審判。

67歲的查莫洛自6月2日以來便遭到軟禁，檢察官針對她經營了20年的一個基金會展開洗錢調查。這個以其母親、前總統查莫洛夫人（Violeta Barrios de Chamorro）為名的非營利基金會，成立目的是訓練記者與捍衛新聞自由，已於2月關閉。

查莫洛否認指控，並表示奧蒂嘉政府這是為了阻止她參與今年11月7日的總統大選。普遍認為，查莫洛是最有希望擊敗奧蒂嘉的人。

根據檢察署，除了查莫洛之外，檢方還起訴了她的兩名兄弟，一人已經入獄、一人流亡海外；此外，基金會7名職員也遭起訴，其中4人在逃。

© 2021 AFP