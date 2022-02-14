跟風加拿大卡車反防疫抗爭 比利時嚴陣以待

（法新社布魯塞爾14日電） 比利時今天有數百輛汽車、露營車和卡車想開進首都布魯塞爾，比照加拿大卡車司機發起的車隊示威，抗議政府強制防疫規定。當局跟隨法國在周末相同腳步，禁止遊行。

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法新社報導，警方表示大約有1300輛來自法國各地的車輛，昨晚之前已抵達法比邊境城市裡爾（Lille）附近。

這場比照加拿大卡車司機自稱「自由車陣」（Freedom Convoy）的遊行隊伍，是世界上幾個受加拿大卡車隊啟發的示威活動之一。加拿大卡車司機為抗議疫苗強制令，將車隊開進首都渥太華和當局對峙。

比利時當局已明令禁止在首都使用機動車輛進行各種示威，表示已採取各種措施來防止布魯塞爾地區交通受阻。

布魯塞爾警方已在社群媒體貼文警告，不準從事車隊示威活動，還建議民眾別開車到布魯塞爾；警方也把車隊引入城郊一處停車場，當地是允許靜態抗議的唯一地點。

在荷蘭海牙（Hague）籌組的一支類似示威隊伍，其中一些人表態想前往比利時。不過，比利時總理德克魯（Alexander De Croo）建議示威群眾最好打消來比利時的念頭。

比利時當局警告，邊境會設有攔查點，無視禁令執意前往布魯塞爾的車輛會被勒令掉頭。

布魯塞爾機場今天也建議旅客預采防範措施，建議旅客改搭火車以免碰上道路受阻。（譯者：紀錦玲）

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