跨國合作加密手機卧底計畫收網 全球數百人被捕

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（法新社坎培拉8日電） 全球數以千計黑社會分子利用加密手機，安排毒品交易、武器買賣和黑幫暗殺，卻未察覺執法單位已在他們的手機中動了手腳。

澳洲警方指出，「特洛伊木馬盾牌行動」在3年期間，將數以千計被認為是安全的「強化加密裝置」送到黑手黨、亞洲犯罪集團、販毒集團和非法摩托車隊幫派分子的手中。這項全球合作卧底行動由美國聯邦調查局主導。

這些被動手腳的AN0M裝置送到90個國家的犯罪嫌疑人手中，他們在不知情下，把訊息的密件副本傳送給警方，大約有2000萬則訊息。

根據多國官員以及未密封美國法院文件，這些證據促使數百人遭逮捕，以及破獲多起大型毒品販運。

這項行動始於FBI滲透進入一個類似加密系統Phantom Secure，並把另一個稱為Sky Global解體。

紐西蘭警方表示：「這兩個加密通訊平台關閉 ，導致加密通訊市場出現重大空窗期。」

紐西蘭警方又說，為填補這個空窗，FBI設立自家加密裝置公司，稱之為AN0M。

根據美國媒體Vice引述未密封美國法院文件，FBI和線民合作，利用Phantom Secure網路既有犯罪分子客戶，先推出50支試水溫，大多是在澳洲。

這種加密裝置據稱沒有電郵功能，不能打電話，也沒有全球衛星定位服務（GPS），只能和其他的AN0M手機傳訊息。

AN0M手機只能在黑市買到，一支約2000美元，且必須從手上已有AN0M的客戶才能取得密碼進入。

澳洲警方在聲明中表示：「罪犯必須認識另一個罪犯，才能取得這個裝置。」

最後有1萬1800支AN0M手機在全球各大洲流通，只有南極洲沒有，成為澳洲、西班牙、德國和荷蘭等國黑社會最常用裝置。

這項卧底行動在2021年3月似乎被發現，一名部落客發文詳述AN0M的安全漏洞，並宣稱這個裝置和澳洲、美國以及其他五眼聯盟（Five Eyes）成員的一項騙局有關。那篇貼文後來遭到刪除。

© 2021 AFP