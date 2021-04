身為亞裔在美遭歧視經驗 韓國電競選手：很可怕

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社舊金山8日電) 一名年輕旅美韓國電競選手描述他在德州遭遇「難以形容」種族歧視經驗的影片,在社群網站上瘋傳。

過去一年來,美國讎恨亞裔暴力事件激增,維權人士將此歸咎於前總統川普(Donald Trump)的言論,尤其是他一再將2019冠狀病毒疾病(Covid-19 )說是「中國病毒」(China virus)。

效力達拉斯燃料隊(Dallas Fuel)的韓國電競選手李義錫(Lee Eui-seok,音譯)在串流平台Twitch的一段問答短片中,講到這是他頭一回在美經歷到這樣的種族歧視。。達拉斯燃料隊是一支以美國達拉斯為基地的「鬥陣特攻」(Overwatch)電子競技隊伍。

李義錫說:「身為亞裔在這裡很可怕的。」22歲的他在達拉斯燃料隊的昵稱是「無畏」(Fearless)

「人們一直找我們麻煩,甚至一直對着我們咳,他們會刻意對我們咳。他們會一邊笑,一邊對我們飆髒話。」

「這裡的種族歧視不是在開玩笑。」

根據美國加州大學仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)最近一份報告,即使整體仇恨犯罪下降7%,全美各地16大城市針對亞裔仇恨犯罪在去年幾乎成長兩倍,從49起增加到122起。

李義錫表示,他在達拉斯碰到的種族歧視迫害情況「幾乎天天上演」,不但「很可怕」,也很「嚴重」。

他說,人們在路上會趨前,飆罵種族歧視字眼。不過,李義錫說,3年前,他在洛杉磯時,可以很和平地在美國生活。

「我不覺得那時候我們有這樣的問題。」(譯者:劉淑琴/核稿:陳政一)

© 2021 AFP