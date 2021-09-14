身邊人士有人染疫 蒲亭自主隔離

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（法新社莫斯科14日電） 俄羅斯COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率居高不下之際，克里姆林宮今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）身邊核心成員有人確診，蒲亭將自主隔離。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，蒲亭十分健康，並已接受篩檢。但培斯科夫未說明檢查結果。

蒲亭原定前往塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe），參加本周稍晚一場區域峰會。但他已透過電話告訴塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）自己無法親自赴會。

根據克宮聲明：「蒲亭表示，鑒於身邊人士出現冠狀病毒案例，他將自主隔離一段時間。」

俄國當局自疫情之初即採取特殊措施來保護蒲亭，外國領袖、記者與官員都被要求在接觸蒲亭前得先自主隔離。蒲亭也已接種俄國本土研發的「衛星-V」（Sputnik V）疫苗。

蒲亭昨天曾與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）會面，並曾接見結束東京帕運返國的俄國選手。

俄國屬於疫情重災國，根據法新社統計，俄國累計確診數高居全球第5。儘管在俄國不難接種疫苗，感染數字還是壓不下來。

截至今天為止，俄國累計確診717萬6085例、19萬4249人病故，死亡人數居歐洲之冠。

© 2021 AFP