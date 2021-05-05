車廠Stellantis創造營收成長 晶片短缺仍傷產量

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎5日電） 全球汽車業巨擘Stellantis今天公布，第一季營收強勁成長。儘管生產作業仍受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，且全球車用晶片短缺影響產量，Stellantis仍創造佳績。

Stellantis由法國車廠寶獅雪鐵龍（Peugeot-Citroen）和歐美車廠飛雅特-克萊斯勒（Fiat-Chrysler）合並組成，集團第一季營收成長14%至370億歐元（約新台幣1兆2432億元），總體出貨量增長11%至156萬7000輛車。

Stellantis在聲明中表示，營收成長反映出「消費者需求強勁和零售銷售組合奏效」。而去年同期因疫情大停工，今年第一季產量本應更強勁反彈，但遭到半導體短缺因素抵銷。

Stellantis說，晶片缺貨造成第一季產量比原計畫少了19萬輛或11%。

Stellantis財務長巴默（Richard Palmer）在聲明中指出：「我們合並後的首季，即2021年第一季，營收表現強勁。儘管全球半導體危機帶來不利因素，我們多元化的品牌群，仍促成銷量成長、定價優勢及更好的產品組合。」

不過Stellantis警告，第二季表現「將比第一季差，今年下半年才會有一些改善」。而展望全年，半導體短缺的衝擊，能見度仍「有限」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP