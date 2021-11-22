車禍傷後積極復健 老虎伍茲發布練球影片

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（法新社洛杉磯21日電） 高爾夫球偶像球星老虎伍茲（Tiger Woods）9個月前在美國加州發生車禍腿部受傷，可能危及職業生涯。他今天在社群網站發布自己擊球的影片，展現復原進度。 伍茲在推特（Twitter）上發布的影片，附上簡潔有力的標題「進步中」。 45歲的伍茲在片中看來輕鬆寫意，他身穿短褲，右腿還穿着壓力襪。今年2月，生涯拿過15座大賽冠軍的伍茲，開着休旅車行經洛杉磯郊區時發生意外，當時他的右腿受到重傷。 伍茲的傷勢，讓人對他的職業生涯前景感到擔憂。因此他發布這支影片後，球迷和記者瘋狂按贊、迴文和轉推。 伍茲先前已有過從危及職業生涯傷勢復原的經驗。他2017年接受脊椎融合手術，2018年重返高球場比賽，並在2019年贏得生涯第5座美國名人賽（The Masters）冠軍，那也是他生涯第15度在大賽奪冠。