車諾比核災35周年 烏克蘭呼籲全球合作確保核安

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（法新社車諾比26日電） 烏克蘭核電廠車諾比（Chernobyl）核災35周年之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲國際社會攜手合作確保全球核能安全，避免車諾比事件重演。

澤倫斯基今天造訪車諾比核泄禁區（exclusion zone）並發表演說。當年蘇聯在事故現場周圍30公里畫設禁區、撤離所有居民，預計其後幾千年都不宜人居。

澤倫斯基在演說中表示：「我們的任務就是盡一切可能來提升安全與強化安全，期能在未來避免及永不再犯類似錯誤。」

在首都基輔，宗教領袖與身穿軍服的老兵在紀念儀式獻上花束。這些老兵當年在事故發生後立即投入善後工作。

澤倫斯基說：「歷史無法倒轉。」「因此今天的車諾比是個共同挑戰，也是未來核廠安全的共同責任。」

1986年4月26日，車諾比第4號反應爐在安全測試期間發生爆炸，約30人在爆炸中喪命。

但在核災過後數年間，數以千計民眾因輻射傷害而死亡，不僅烏克蘭，影響範圍還包括以北的白俄羅斯與以東的俄羅斯，均受到嚴重的核污染。

烏克蘭政府表示，在此之後的2萬4000年，這個地區恐怕都不適合人類居住。但近年來卻有非常多遊客來到這裡，基輔當局希望向聯合國教科文組織（UNESCO）申請列入世界遺產（World Heritage Site）。

澤倫斯基在今天的演說中，重申他轉型「禁區」的雄心，盼能讓其成為觀光景點，同時也是環境保護區。

他說：「我們今天的目標是賦予禁區…『重生』的意義。」（譯者：陳怡君）

© 2021 AFP