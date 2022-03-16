車諾比核電廠員工遭挾持3周 反應爐安全引發疑慮

（法新社巴黎16日電） 烏克蘭北部車諾比核電廠約百名人員在武裝警衛戒護下維護電廠，他們身心俱疲，毀損反應爐安全引發疑慮。俄羅斯軍隊入侵烏克蘭不到數小時就佔領了車諾比，他們已經遭挾持3周。

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俄軍佔領車諾比（Chernobyl）電廠時，這些又累又餓的工作人員正在上夜班。車諾比核電廠1986年發生史上最嚴重核子反應爐爆炸核電廠事故。

親屬和同事告訴法新社，這些工作人員不能回到附近斯拉夫蒂奇市（Slavutych）的家中，斯拉夫蒂奇就是在車諾比核災後專為容納電廠員工建造的城市。

一名技工的妻子表示：「他們身心俱疲。」這名技工和其他現場工作人員一樣只能透過電話和外界聯繫。

「他們覺得沒人關心他們，不但俄羅斯政府不關心，烏克蘭政府也不關心。」她還說，他們一天只有份量不多的兩餐。

「他們可以衝澡，但沒肥皂沒洗髮精，不能刷牙、不能換衣服也不能洗衣服。沒有藥物供應。他們睡在地板上，桌上或椅子上。」

法新社報導，包括保全等大約100人被囚禁在現場。

目前還不清楚俄軍佔領車諾比的原因，核電廠內毀損的反應爐已經以水泥、鉛塊做成的石棺覆蓋，受到嚴密監控。

2017年，車諾比核電廠成為據信源自俄羅斯網軍發動大規模攻擊行動的數個烏克蘭目標之一，當時輻射監控系統一度被斷線。

© 2022 AFP