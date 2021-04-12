軍事政變破壞新年氣氛 緬甸民眾無心歡慶

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（法新社仰光12日電） 緬甸年度佛教大節新年潑水節從明天開始至16日，傳統上民眾在街頭熱鬧打水仗歡慶，但今年在軍政府鎮壓示威下，街頭只會見到真槍和流血，群眾哀嘆民主淪喪的心情取代歡樂氣氛。

這是緬甸民眾連續第2年無法歡慶新年。去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情防疫限制，迫使大眾打水仗、街頭聚會和舞蹈表演等活動取消。

今年則因為2月1日發生軍事政變，文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭到推翻，隨後又發生軍政府維安鎮壓抗議民眾，導致700多人喪命，使得新年氣氛黯淡。

在緬甸最大商業城市仰光，化名倪尼溫（Nyi NyiLwin）的26歲醫生原本期待COVID-19疫苗開始施打後，將能夠讓他一年最喜愛的新年時節恢復如常，人們能享受現代和傳統音樂會、跳舞、電音趴和打水仗。

倪尼溫說：「新年是所有緬甸人最開心時節。雖是緬甸最熱的時候，但人們不覺得熱，因為我們玩水，且大家都拋開壓力。但在（今年）這個黑暗時刻，我們無法如往常一樣享受新年。」

「這場政變摧毀了我們的希望。已有好幾百人死亡，好幾千人被關，緬甸人開心不起來。我們怎麼能夠開心？」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP